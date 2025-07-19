На Люберецких очистных сооружениях строят комплекс по получению минеральных удобрений, востребованных в сельском хозяйстве. Уникальная технология предполагает извлечение фосфора из сточных вод и его последующую переработку в удобрение.

Люберецкие очистные сооружения являются одними из самых крупных в Европе. Сюда стекаются промышленные и хозяйственно-бытовые воды из пяти административных округов столицы, а также из подмосковных Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и ближайших Люберец.

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