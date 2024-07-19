Саду "Аквариум" придадут современный вид с сохранением планировки

Сад "Аквариум" имеет статус объекта культурного наследия, поэтому, как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его планировку сохранят, но при этом сделают пространство более комфортным и современным.

На территории обновят тротуары, установят удобные скамейки, добавят яркие цветники из многолетников, восстановят фонтан в виде Медузы Горгоны. При этом 40% работ уже выполнено.

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