Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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19 июля, 00:00

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Саду "Аквариум" придадут современный вид с сохранением планировки

Саду "Аквариум" придадут современный вид с сохранением планировки

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Сад "Аквариум" имеет статус объекта культурного наследия, поэтому, как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его планировку сохранят, но при этом сделают пространство более комфортным и современным.

На территории обновят тротуары, установят удобные скамейки, добавят яркие цветники из многолетников, восстановят фонтан в виде Медузы Горгоны. При этом 40% работ уже выполнено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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