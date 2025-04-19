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19 апреля, 19:30

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На ВДНХ восстанавливают Грушевую аллею

На ВДНХ восстанавливают Грушевую аллею

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В столице проходят масштабные субботники. Присоединиться может каждый – на местах выдают весь необходимый инвентарь. Одна из главных площадок – ВДНХ. Здесь восстанавливают Грушевую аллею, сажают деревья сорта "мраморная груша" и собирают ремизы – домики для насекомых.

В парке "Музеон" проходит традиционная "Головомойка" – там моют скульптуры. Помимо уборки, гостей ждут мастер-классы, творческие занятия и весеннее настроение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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