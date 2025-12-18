Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 12:45

Город

Парк "Сокольники" представил новогоднюю концепцию для горожан

Парк "Сокольники" представил новогоднюю концепцию для горожан

Москвичам рассказали об особенностях тренировок по теннису в зимний период

"Новости дня": движение улучшили на 61 участке дорог в ВАО

Жители Троицка пожаловались на подростков, которые бросают петарды во дворе

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться транспортными специальностями в колледжах

Водитель на джипе чуть не сбил женщину с коляской из-за парковочного места в Москве

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве со следующей недели

Участники "Московского долголетия" попробовали себя в фигурном катании

Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 19 декабря

Парк "Сокольники" в новом сезоне представил концепцию загородного зимнего отдыха в городе. Центром притяжения стал искусственный каток, способный работать при температуре до 10 градусов. За один сеанс площадка может принять более 900 человек.

После катания гости могут согреться в специальной костровой зоне, посетить диджей-сет или мастер-класс, а также перекусить в местных кафе. Все активности организованы в рамках городского проекта "Зима в Москве". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАлександра Бахтина

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика