Парк "Сокольники" представил новогоднюю концепцию для горожан

Парк "Сокольники" в новом сезоне представил концепцию загородного зимнего отдыха в городе. Центром притяжения стал искусственный каток, способный работать при температуре до 10 градусов. За один сеанс площадка может принять более 900 человек.

После катания гости могут согреться в специальной костровой зоне, посетить диджей-сет или мастер-класс, а также перекусить в местных кафе. Все активности организованы в рамках городского проекта "Зима в Москве". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.