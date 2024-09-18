Экологические проблемы мегаполисов обсудят на форуме "Зеленые города БРИКС"

В Москве проходит форум "Зеленые города БРИКС". Там на лекциях обсуждают стратегии по борьбе с экологическими вызовами, стоящими перед мегаполисами. В программе запланировано более 15 сессий.

У Москвы есть опыт адаптации к 15 опасным погодным проявлениям, среди которых – экстремальные морозы и ураганные дожди. Этим опытом столица поделится с городами БРИКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.