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18 сентября, 23:30

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Экологические проблемы мегаполисов обсудят на форуме "Зеленые города БРИКС"

Экологические проблемы мегаполисов обсудят на форуме "Зеленые города БРИКС"

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На Лухмановской улице в Москве сдвинули с места лимузин, стоявший там много лет

В Москве проходит форум "Зеленые города БРИКС". Там на лекциях обсуждают стратегии по борьбе с экологическими вызовами, стоящими перед мегаполисами. В программе запланировано более 15 сессий.

У Москвы есть опыт адаптации к 15 опасным погодным проявлениям, среди которых – экстремальные морозы и ураганные дожди. Этим опытом столица поделится с городами БРИКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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