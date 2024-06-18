Новое здание ОВД Выхина-Жулебина построят в Ферганском проезде

Новое административное здание ОВД района Выхино-Жулебино возведут в Ферганском проезде в рамках Адресной инвестиционной программы.

Тем временем почти три миллиона пассажиров воспользовались станциями МЦД-4 в ТиНАО с момента открытия. До 2023 года жители округа могли воспользоваться только двумя станциями – Щербинка и Остафьево. Однако в прошлом году к ним добавили еще шесть: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

