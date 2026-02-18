Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 01:15

Город

Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в честь китайского Нового года

Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в честь китайского Нового года

До минус 20 градусов похолодает в Москве в ночь на 18 февраля

Москву украсили в красных и золотых цветах в честь китайского Нового года

"Мой район. Место встречи": масленица с Надеждой Крыгиной

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 февраля

Движение на улице Знаменке временно перекрыли

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 18 февраля

"Сити": выставка о князе Андрее Боголюбском в Историческом музее

"Новости дня": ледоколы вышли на Москву-реку

Несколько поездов Казанского направления следуют с увеличенным интервалом

В рамках празднования китайского Нового года на Болотной площади в арт-павильоне гостей учат каллиграфии и созданию бумажных фонариков. Посетителям предлагают отведать блюда азиатской кухни. Также гостям дарят печенье с предсказаниями.

В отеле Soluxe развернулась гастрономическая ярмарка. Управляющий член совета директоров корпорации "Хуамин" Ли Чжен отметил, что мероприятие поможет москвичам познакомиться с китайской культурой. В меню вошли утка по-пекински, блины с курицей, лапша с говядиной и разные виды чая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоЕлена Поляница

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика