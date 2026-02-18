Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в честь китайского Нового года

В рамках празднования китайского Нового года на Болотной площади в арт-павильоне гостей учат каллиграфии и созданию бумажных фонариков. Посетителям предлагают отведать блюда азиатской кухни. Также гостям дарят печенье с предсказаниями.

В отеле Soluxe развернулась гастрономическая ярмарка. Управляющий член совета директоров корпорации "Хуамин" Ли Чжен отметил, что мероприятие поможет москвичам познакомиться с китайской культурой. В меню вошли утка по-пекински, блины с курицей, лапша с говядиной и разные виды чая.

