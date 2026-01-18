Форма поиска по сайту

18 января, 09:15

Город

В Москве для крещенских купаний откроют 40 специальных площадок

"Новости дня": онлайн-выдачу ряда медицинских справок открыли для москвичей

"Новости дня": в Москве на Крещение продлена работа 35 маршрутов наземного транспорта

В Москве продолжается поток к мандариновым весам на Арбате

В 2025 году число ДТП с арендными машинами уменьшилось на 9%

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 января

"Новости дня": москвичи смогут попасть на судостроительную верфь с экскурсией

"Новости дня": в московском метро дали старт испытаниям беспилотного поезда

На катке ВДНХ проходят массовые гуляния, приуроченные к Святкам

В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями

Для крещенских купаний в Москве будет открыто 40 специально оборудованных площадок. Они будут работать с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

На всех площадках для крещенских купаний установили деревянные настилы и спуски с нескользящим покрытием, удобные поручни, а также разместили спасательные средства. Рядом с купелями организованы пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина Брабец

