В Москве для крещенских купаний откроют 40 специальных площадок

Для крещенских купаний в Москве будет открыто 40 специально оборудованных площадок. Они будут работать с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

На всех площадках для крещенских купаний установили деревянные настилы и спуски с нескользящим покрытием, удобные поручни, а также разместили спасательные средства. Рядом с купелями организованы пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

