17 декабря, 22:15

Новости Москвы: надземный пешеходный переход возвели у станции метро "Корниловская"

Собянин представил новый градостроительный план развития инновационного центра "Сколково"

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание на следующей неделе

"Московский патруль": число ДТП с электросамокатами снизилось почти на 44% в столице

"Новости дня": в Москве обновили дом на Волгоградском проспекте

"Новости дня": в России ужесточили правила выдачи микрозаймов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в "Биокластере"

Новости Московского транспорта

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

У станции "Корниловская" Троицкой линии метро Москвы появился комфортный переход. Его протянули над дорогой и совместили с уже существующим переходом. Для удобства пешеходов установили лифты с каждой стороны.

На Краснобогатырской улице началось заселение двух корпусов дома. Новые квартиры получают участники программы реновации. На территории оборудованы места для отдыха и спортивные площадки.

На Северном бульваре в Отрадном обновили детские площадки. Там смонтировали игровые комплексы с качелями. Для любителей активного отдыха оборудовали большую спортивную зону с тренажерами и теннисными столами. Кроме того, рядом поставили новые лавочки, а еще привели в порядок дорожки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновацияобществовидеоЕкатерина Ефимцева

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

