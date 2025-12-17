Новости Москвы: надземный пешеходный переход возвели у станции метро "Корниловская"

У станции "Корниловская" Троицкой линии метро Москвы появился комфортный переход. Его протянули над дорогой и совместили с уже существующим переходом. Для удобства пешеходов установили лифты с каждой стороны.

На Краснобогатырской улице началось заселение двух корпусов дома. Новые квартиры получают участники программы реновации. На территории оборудованы места для отдыха и спортивные площадки.

На Северном бульваре в Отрадном обновили детские площадки. Там смонтировали игровые комплексы с качелями. Для любителей активного отдыха оборудовали большую спортивную зону с тренажерами и теннисными столами. Кроме того, рядом поставили новые лавочки, а еще привели в порядок дорожки.

