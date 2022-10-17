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Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы

Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы

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Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы. Теперь городские фонари и архитектурную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже. При этом диспетчеры центра управления сетями "ОЭК" ориентируются и на уровень фактической освещенности, которую в режиме реального времени отслеживают специальные датчики.

Заместитель руководителя департамента АО "ОЭК" Иван Долгов пояснил, что уровень освещенности резко падает при облачности. Диспетчер анализирует обстановку, а после дает установку рабочим, чтобы те поддерживали комфортную освещенность в городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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