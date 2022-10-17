Количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило 1 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество осветительных приборов в Москве превысило один миллион, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, для обеспечения безопасности горожан устанавливаются дополнительные фонари и уличные торшеры в рамках масштабной работы по совершенствованию системы уличного освещения.

"В настоящее время число осветительных приборов превышает миллион, из них 730 тысяч светильников относятся к наружному освещению и более 308 тысяч – к архитектурно-художественной подсветке", – сказал Бирюков.

Он отметил, что благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления потребление электроэнергии на уличное освещение не растет. Каждый год натриевые и галогеновые лампы меняют на светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии.

В этом году планируется заменить 6,3 тысячи светильников, общее число светодиодных ламп в городе, включая установки архитектурно-художественной подсветки, приближается к 400 тысячам. Лампы меняют по мере выхода из строя и при истечении срока эксплуатации. Все новое освещение сразу оснащается современными светильниками.

Бирюков рассказал, что с 2018 года в Москве реализуется программа по установке так называемых умных фонарей. В светильники встраивают специальные контроллеры, которые передают сигнал в Центр управления сетями, что позволяет дистанционно управлять городским освещением. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.

Ранее сообщалось, что уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы. По словам Бирюкова, решение обусловлено сокращением светового дня в преддверии смены сезонов.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, с 2011 года в столице увеличилось количество осветительных приборов почти в два раза.



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