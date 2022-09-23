Москвичи предложил более тысячи вариантов названий Face Pay на русском языке

Более тысячи названий для Face Pay на русском языке предложили москвичи. Дептранс подводит итоги первого этапа конкурса.

Свои варианты участники присылали в чат-бот Александра. Теперь к делу подключаются специалисты. Из тысячи вариантов они выберут пять лучших. А победителя будут определять пользователи портала "Активный гражданин" с помощью голосования.

Автор варианта, который станет лучшим, получит три года бесплатных поездок в городском транспорте по биометрической системе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.