Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы идут по графику. Первыми тепло получают социальные объекты и жилые дома, а также офисы. Только потом подключают предприятия.

По словам Бирюкова, мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты завершаются, проводится пусконаладка оборудования. Он подчеркнул, что отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.