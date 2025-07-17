Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 14:15

Город

В столичных парках пройдут спортивные и культурные мероприятия в рамках "Лета в Москве"

В столичных парках пройдут спортивные и культурные мероприятия в рамках "Лета в Москве"

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В ближайшие выходные, 19 и 20 июля, москвичей и гостей столицы ждет разнообразная программа в рамках проекта "Лето в Москве". В Лианозовском парке состоятся танцевальные вечера. В усадьбе "Алтухева" на спортивной площадке организуют бесплатные занятия по волейболу для всех желающих.

Кроме того, на фестивальных локациях города можно посетить мастер-классы, интерактивные лекции, занятия по зумбе и секции по робототехнике. Для детей и взрослых подготовлены квесты с элементами дополненной реальности, посвященные истории московских усадеб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоРоман Карлов

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