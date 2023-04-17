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17 апреля, 21:15

Город

На Тверской улице будут наносить разметку для репетиции парада Победы

На Тверской улице будут наносить разметку для репетиции парада Победы

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Временную разметку на Тверской улице для репетиции парада Победы начнут наносить уже этой ночью. Городские службы будут работать на участке от Триумфальной площади до улицы Моховая.

Желтые линии послужат ориентиром при движении техники на репетиции, а их протяженность составит 10 километров. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, на время выполнения работ будет частично ограничено движение автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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