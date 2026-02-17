В Москве наградили 29 специалистов за вклад в безопасность города. Награды в мэрии вручил заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Эти награды присуждают с 2011 года накануне Дня защитника Отечества за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, а также создание научных разработок и технологий, которые существенно повышают ее уровень.

