17 февраля
В Москве наградили 29 специалистов за вклад в безопасность города
В Москве наградили 29 специалистов за вклад в безопасность города. Награды в мэрии вручил заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
Эти награды присуждают с 2011 года накануне Дня защитника Отечества за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, а также создание научных разработок и технологий, которые существенно повышают ее уровень.
