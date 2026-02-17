Традиционная выставка "Репетиция весны" проходит в 12-й раз в "Аптекарском огороде". Это самый масштабный в стране ранневесенний праздник.

Посетителей ждут эффектные фотозоны среди цветущих тюльпанов. Зацвести в любое запланированное время им помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создают специальные условия, благодаря которым они просыпаются.

На этот раз в "Аптекарском огороде" много восточной экзотики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.