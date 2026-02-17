17 февраля, 19:30Город
Выставка "Репетиция весны" проходит в 12-й раз в "Аптекарском огороде"
Традиционная выставка "Репетиция весны" проходит в 12-й раз в "Аптекарском огороде". Это самый масштабный в стране ранневесенний праздник.
Посетителей ждут эффектные фотозоны среди цветущих тюльпанов. Зацвести в любое запланированное время им помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создают специальные условия, благодаря которым они просыпаются.
На этот раз в "Аптекарском огороде" много восточной экзотики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.