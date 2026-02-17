Форма поиска по сайту

17 февраля, 19:30

Город

Выставка "Репетиция весны" проходит в 12-й раз в "Аптекарском огороде"

Выставка "Репетиция весны" проходит в 12-й раз в "Аптекарском огороде"

Ночь на 18 февраля станет одной из самых холодных в Москве этой зимой

Торжественное гашение маркированной открытки "100 лет Фотохронике ТАСС" прошло в Москве

Пассажиры трамвая в Москве пожаловались на устроившую конфликт женщину-контролера

Фотозоны среди тюльпанов подготовили на выставке "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде"

Около 100 км новых дорог строят в Москве каждый год

В Москве мужчина украл из ювелирного салона украшения на 2 млн рублей

Семья мошенников из Москвы продавала истощенных собак в интернете

Суд отправил под домашний арест владелицу пансионата в ТиНАО, где выявили случаи пневмонии

Дополнительный участок МСД построят вдоль Каспийской улицы

Традиционная выставка "Репетиция весны" проходит в 12-й раз в "Аптекарском огороде". Это самый масштабный в стране ранневесенний праздник.

Посетителей ждут эффектные фотозоны среди цветущих тюльпанов. Зацвести в любое запланированное время им помогает хитрая методика под названием "выгонка". Для луковиц создают специальные условия, благодаря которым они просыпаются.

На этот раз в "Аптекарском огороде" много восточной экзотики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвыставкивидеоАлексей ЛазаренкоЕлена Поляница

