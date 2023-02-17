Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" стартовал в Третьяковской галерее

17 февраля начался первый день работы Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия". На выставке в здании Третьяковской галереи представлены более 500 фоторабот. Каждая фотография позволяет совершить путешествие по разным уголкам страны, увидеть редких или хорошо знакомых животных.

Экспозиция фестиваля – это результат работы фотографов, исследователей и специалистов по охране природы. Посетить выставку можно до 19 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.