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Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" стартовал в Третьяковской галерее

Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" стартовал в Третьяковской галерее

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17 февраля начался первый день работы Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия". На выставке в здании Третьяковской галереи представлены более 500 фоторабот. Каждая фотография позволяет совершить путешествие по разным уголкам страны, увидеть редких или хорошо знакомых животных.

Экспозиция фестиваля – это результат работы фотографов, исследователей и специалистов по охране природы. Посетить выставку можно до 19 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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