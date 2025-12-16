Возле нового катка на Северном речном вокзале разместили кафе и ярмарочную зону

На Северном речном вокзале Москвы открылся бесплатный каток, а для комфортного ожидания сеанса возле него разместили кафе и ярмарочную зону. На маршруте среди елей оборудовали зону отдыха с павильонами, где можно купить горячие напитки и перекусить.

Также москвичей и гостей столицы ждут на 26 катках "Московских сезонов", например на Площади Революции и в Теплом Стане. Вход на все эти площадки, кроме катка в "Коломенском", бесплатный. Прокат коньков на них стоит 50 рублей с условием возвратного залога.

