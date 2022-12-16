13:00Город
МОЭК подвела итоги конкурса "Лучший потребитель"
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) назвала лучших потребителей тепловой энергии среди компаний. Конкурс "Лучший потребитель" проводился в четырех номинациях: "Лучшее ТСЖ", "Лучшая частная управляющая компания", "Лучшая государственная управляющая компания" и "Лучшая организация-управляющая нежилым фондом".
В рейтинге учитывали, как компании используют электронный документооборот и внедряют дистанционные сервисы МОЭК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.