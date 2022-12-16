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МОЭК подвела итоги конкурса "Лучший потребитель"

МОЭК подвела итоги конкурса "Лучший потребитель"

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Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) назвала лучших потребителей тепловой энергии среди компаний. Конкурс "Лучший потребитель" проводился в четырех номинациях: "Лучшее ТСЖ", "Лучшая частная управляющая компания", "Лучшая государственная управляющая компания" и "Лучшая организация-управляющая нежилым фондом".

В рейтинге учитывали, как компании используют электронный документооборот и внедряют дистанционные сервисы МОЭК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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