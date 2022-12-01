Москвичам рассказали, что делать, если батареи недостаточно горячие

В Москву пришли настоящие морозы. В связи с этим столичные власти приняли решение повысить температуру в городской системе отопления. Рассказываем, куда москвичи могут обратиться, если в квартире все еще недостаточно тепло.



В квартирах станет теплее

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в системе городского отопления повысили температуру. Решение принято на фоне прихода морозной погоды в столичный регион. По словам Бирюкова, синоптики прогнозируют, что до конца этой недели в дневные часы столбики термометров будут опускаться до -10 градусов, а ночью в отдельных районах ожидается до -15 градусов.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов.

Заммэра города напомнил, что корректировка температуры теплосетей производится поэтапно. Нельзя быстро уменьшить или увеличить ее. "Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", – отметил Бирюков.

Ранее жителей столичного региона предупредили, что со следующей недели морозы будут только усиливаться. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что днем 5 декабря термометры покажут до -11 градусов.

"Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник морозы еще усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется -10...-15 градусов, а днем – от 6 до 11 градусов мороза", – уточнил синоптик.

Метеоролог пояснил, что такое понижение температуры связано с ростом влияния антициклона. Кроме того, по его прогнозам, в начале следующей недели, помимо похолодания, также произойдет скачок атмосферного давления.



Температурные нормы

Согласно нормам, в период отопительного сезона температура в столичных квартирах должна быть не ниже 18–20 градусов. Чтобы измерить показатели, нужно захлопнуть все окна и закрыть двери. Термометр следует держать в метре от пола в центре самой большой комнаты. Батареи и наружная стена при этом должны находиться не менее чем в полуметре от измеряющего.

Если температура оказалась ниже нормы, то можно обратиться на горячую линию по вопросам включения отопления. Для этого нужно набрать следующий номер: 8 (800) 100-23-29. Кроме того, горожане могут задать вопросы на круглосуточной горячей линии МОЭК для потребителей +7 (495) 539-59-59.

Также для жителей столицы работают сервис "Вызов мастера" на сайте mos.ru и мобильное приложение "Госуслуги Москвы", через которые легко оставить электронную заявку, если не хочется никуда звонить.

Другой вариант – обратиться в управляющую компанию, если та не подключена к единой диспетчерской службе столичного департамента ЖКХ. Найти контакты УК можно на портале "Дома Москвы".

Кроме того, обращения по этим вопросам принимаются в Мосжилинспекции. Туда можно отправить письмо по электронной почте или оставить заявку через электронную приемную на сайте mos.ru. Также прийти в офис ведомства по адресу проспект Мира, дом 19.



Как сэкономить на отоплении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователь может снизить плату за отопление, установив индивидуальные счетчики. Об этом Москве 24 рассказала юрист Наталья Голоснова.

"Для этого необходимо договориться всем домом либо установить автоматизированную систему общедомового учета тепла, либо устанавливать индивидуальные счетчики", – объяснила она.





Наталья Голоснова юрист В любом случае необходимо устанавливать такие приборы всем домом, приняв соответствующее решение органом управления.

Эксперт добавила, что если договориться не удастся и счетчики не будут стоять во всех квартирах, то за тепло придется платить каждому собственнику по нормативам. Поэтому приборы учета должны поставить все соседи одновременно. В этом случае жильцы начнут платить исходя из потребленного тепла.

