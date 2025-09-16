Форма поиска по сайту

16 сентября, 23:45

Город

В Москве открылся 8-й Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни"

В Москве открылся 8-й Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни"

В Москве открылся 8-й Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он собрал сотни ведущих специалистов в области лечения онкозаболеваний, организаторов здравоохранения, молодых ученых и представителей пациентских сообществ.

Участники делятся уникальным опытом и обсуждают перспективы своей работы. На торжественном открытии форума прошла церемония награждения лауреатов премии имени академика Савицкого. Это врачи из России и других стран, которые внесли значительный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями. Всего в рамках форума запланировано более 50 мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

