В Москве проходит фестиваль "Вкусы России". Деликатесы и блюда из старинных национальных рецептов представляют разные регионы страны.

На площадках фестиваля все это можно не только попробовать, но и купить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

