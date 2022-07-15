В Москве объявлен конкурс на поставку подвижного состава для МЦД-3 и МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице объявлен конкурс на поставку подвижного состава для третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Обновление подвижного состава – одно из главных направлений нашей работы для запуска еще двух диаметральных маршрутов. Для МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем получить 95 новых составов", – рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что 36 составов решили закупить силами ГУП "Московский метрополитен". С этой целью, по словам Ликсутова, был объявлен новый конкурс на поставку подвижного состава. В дальнейшем закупленные поезда передадут перевозчику для работы на диаметрах.

Заммэра отметил, что данное решение даст возможность предоставлять производителям авансовые средства в большем объеме, благодаря чему удастся ускорить процесс создания новых поездов, а также сохранить рабочие места.

В Дептрансе добавили, что по поручению Сергея Собянина столичный метрополитен увеличивает размеры авансовых платежей для производителей подвижного состава до 30% от годового объема поставки. Это необходимо для реализации проекта МЦД.

Ранее Ликсутов рассказал, что с 2010 года парк пригородных поездов в Центральном транспортном узле обновили на 65%. Он отметил, что по поручению Сергея Собянина город продолжает работу по интеграции пригородных железнодорожных направлений в систему московского транспорта. Обновление подвижного состава он назвал одним из важных направлений работы.

Отмечалось, что на МЦД-1 и МЦД-2 подвижной состав обновлен на 100%. Пассажиров перевозят современные составы "Иволга", созданные специально для диаметров, а также электропоезда ЭП2Д и двухэтажные аэроэкспрессы.

