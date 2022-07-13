Социально ориентированные НКО подали 985 заявок на конкурс грантов мэра Москвы

Завершился прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО. В общей сложности поступило 985 заявок. Это на 100 больше, чем в 2021 году, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Треть участников – молодые организации, которые впервые подали заявку на конкурс. На выбор было предложено 12 номинаций. Самой популярной стала "Молодежь Москвы". В число наиболее востребованных категорий также вошли "Наше наследие" и “Благотворительность". Финальный список проектов, которые допустят к участию в конкурсе, будет опубликован 26 июля. Затем экспертный совет и комиссия оценят их. Победители станут известны 26 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.