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Новости

16 мая, 22:30

Город

Спортивные мероприятия пройдут в Москве 18 мая

Спортивные мероприятия пройдут в Москве 18 мая

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В воскресенье 18 мая в столице пройдут Московский велофестиваль, беговая эстафета и музейное ралли "Тур Культур". Как рассказали организаторы, в велозаезде примут участие свыше 60 тысяч человек, движение по Садовому кольцу временно ограничат.

Альтернативой велопробегу станет участие в акции "Ночь в музее" – на один вечер и ночь откроются более 600 культурных площадок. Бесплатные экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы продлятся до 2 часов ночи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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