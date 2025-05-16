Спортивные мероприятия пройдут в Москве 18 мая

В воскресенье 18 мая в столице пройдут Московский велофестиваль, беговая эстафета и музейное ралли "Тур Культур". Как рассказали организаторы, в велозаезде примут участие свыше 60 тысяч человек, движение по Садовому кольцу временно ограничат.

Альтернативой велопробегу станет участие в акции "Ночь в музее" – на один вечер и ночь откроются более 600 культурных площадок. Бесплатные экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы продлятся до 2 часов ночи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.