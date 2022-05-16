Общественные огороды набирают популярность в столице. Вырастить овощи можно бесплатно, однако в ряде мест грядку нужно будет арендовать.

График работ на таких грядках свободный. Однако без полива растения не оставят. Если их владелец на пару недель уехал из города, то уходом займутся соседи по грядкам.

Организаторы отметили, что москвичи чащу всего высаживают зелень. Многие приходят семьями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.