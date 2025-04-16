Москвичам рассказали о Днях исторического и культурного наследия

18 апреля в столице стартуют Дни исторического и культурного наследия. Акция позволяет всем желающим бесплатно посетить сохраненные памятники архитектуры Москвы и пройтись с экскурсиями по необычным маршрутам города.

В этом году Дни исторического и культурного наследия проводятся в 25-й раз. В честь юбилея программа акции расширилась: вместо обычных полутора месяцев доступ к объектам будет открыт до конца декабря.

Какая программа ждет участников? Сколько памятников архитектуры откроют свои двери для посетителей? Как попасть на экскурсию? Какие мероприятия запланированы к празднованию 80-летия Победы? Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.