16 февраля, 07:45

Город

Фестиваль "Китайский Новый год" начнется в Москве с 16 февраля

Более 50 видов блинов представят на фестивале "Масленица" в столице

Балет "Планида" покажут в Малом театре 16 февраля в Москве

Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 12 градусов 16 февраля

Около 200 мероприятий подготовили для москвичей на Масленицу

Автомобилистов предупредили о сложных условиях на дорогах Москвы из-за снегопада

Мощные снегопады обрушатся на Москву 16 февраля

"Сити": выставка "Августейшие. Куклы" в Пушкинском музее

"Новости дня": 3 дома обновили по технологии "мокрый фасад" в Филевском парке

Фестиваль "Китайский Новый год" стартует в Москве с 16 февраля. На улицах и площадях города появились красные фонарики и декоративные инсталляции в виде иероглифов, драконов и панд. Гости смогут познакомиться с китайской культурой на мастер-классах по каллиграфии, росписи открыток и фонарей.

Всего в рамках фестиваля задействовано более 140 городских локаций. Для создания праздничного настроения в Москву прилетели китайские артисты. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство. Фестиваль продлится до 1 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

