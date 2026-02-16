Фестиваль "Китайский Новый год" начнется в Москве с 16 февраля

Фестиваль "Китайский Новый год" стартует в Москве с 16 февраля. На улицах и площадях города появились красные фонарики и декоративные инсталляции в виде иероглифов, драконов и панд. Гости смогут познакомиться с китайской культурой на мастер-классах по каллиграфии, росписи открыток и фонарей.

Всего в рамках фестиваля задействовано более 140 городских локаций. Для создания праздничного настроения в Москву прилетели китайские артисты. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство. Фестиваль продлится до 1 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.