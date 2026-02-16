Более 50 видов блинов представят на фестивале "Масленица" в столице

В России началась масленичная неделя. В Москве атмосферу праздника создает фестиваль "Масленица", который стартовал еще 13 февраля. Гостей ждут катки, мастер-классы, спортивные соревнования и более 50 видов блинов.

На площади Революции можно покататься на катке и на карусели. На Тверском бульваре проводят спортивные состязания с жимом полена и перебрасыванием тюка сена. Фестиваль объединил около 30 площадок, оформленных в народном стиле.

