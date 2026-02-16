Около 200 мероприятий подготовили для москвичей на Масленицу

Масленичная неделя начинается 16 февраля для жителей Москвы. Порядка 200 мероприятий подготовили для горожан. Фестиваль "Масленица" стартовал в рамках масштабного проекта "Зима в Москве".

Гостей ждут хороводы, мастер-классы, концерты, театрализованные представления и дегустации блинов. Праздничные площадки откроются на более чем 30 локациях на городских улицах, площадях и в столичных парках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.