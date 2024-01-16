Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января.

Современные городские кварталы появятся в районах Куркино и Северное Тушино. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, их возведут на месте устаревших построек на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев.

Свыше 4 миллионов человек уже посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ, заявил Владимир Путин. Ее могут продлить на летний период. Масштабная выставка стартовала на ВДНХ 4 ноября. Здесь можно совершить большое путешествие по всей стране.

Синоптики пообещали похолодание в Москве 17 января. Однако крещенских морозов москвичам ждать не стоит, вместо них в город придут снегопады. В среду, 17 января, прогнозируется морозный день, температура воздуха составит до минус 11 градусов.

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