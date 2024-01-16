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16 января, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Путин рассказал о возможном продлении работы выставки "Россия" на ВДНХ

Крещенские купания пройдут на 42 площадках в Москве

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Владимир Путин предложил продлить выставку "Россия" на ВДНХ на летний период

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех нежилых территорий

Ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" прошло на ВДНХ

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

В ЦОДД назвали дорожную ситуацию в Москве стабильной

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января.

Современные городские кварталы появятся в районах Куркино и Северное Тушино. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, их возведут на месте устаревших построек на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев.

Свыше 4 миллионов человек уже посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ, заявил Владимир Путин. Ее могут продлить на летний период. Масштабная выставка стартовала на ВДНХ 4 ноября. Здесь можно совершить большое путешествие по всей стране.

Синоптики пообещали похолодание в Москве 17 января. Однако крещенских морозов москвичам ждать не стоит, вместо них в город придут снегопады. В среду, 17 января, прогнозируется морозный день, температура воздуха составит до минус 11 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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