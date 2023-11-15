15 ноября, 12:45Город
Москвичей пригласили отпраздновать день рождения столичного Деда Мороза в его усадьбе
Жителей столицы пригласили отпраздновать день рождения московского Деда Мороза в его усадьбе. Впервые в городе решили отметить праздник волшебника.
Специальная программа пройдет 18,19, 25 и 26 ноября. В субботу, 18 ноября, гостей усадьбы встретят герои детских сказок "Летучий корабль" и "Бременские музыканты". А 19 ноября посетителей ждет анимационная программа крокодила Гены и Чебурашки. Все мероприятия бесплатные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.