Форум "Больше, чем путешествие" открылся на выставке "Россия" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Больше, чем путешествие"

Молодежный туристический форум "Больше, чем путешествие" начал работу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.

В его рамках до 16 ноября пройдет более 65 мероприятий, в которых примут участие 1,5 тысячи человек.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ