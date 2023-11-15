Творческие мастер-классы проведут для гостей выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Для гостей Международной выставки-форума "Россия" в стенах пространства Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ организуют мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

15 ноября гости смогут поучаствовать в росписи традиционных русских пряников. 19 ноября в павильоне распишут деревянные значки под руководством опытного преподавателя.

26 ноября для посетителей проведут мастер-класс, посвященный московскому прянику. Гости узнают интересные факты о нем и смогут расписать сладость.

Кроме того, посетители пространства Москвы с 4 по 19 ноября смогут узнать секреты мастерства, истории возникновения разных ремесел и тонкости старинных техник росписи.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. До этого на выставке начал работу молодежный туристический форум "Больше, чем путешествие". Участие в его мероприятиях примут более 1,5 тысячи человек.



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