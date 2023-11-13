Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

В столице объем производства промышленных площадок с января по сентябрь 2023 года вырос более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции. По каким направлениям промышленности достигнуты самые лучшие результаты – в эфире телеканала Москва 24.