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14 ноября, 15:30

Спорт

Церемонию "100 дней до Игр будущего" организовали на выставке "Россия"

Церемонию "100 дней до Игр будущего" организовали на выставке "Россия"

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На ВДНХ началась церемония "100 дней до Игр будущего". Она проходит на выставке "Россия".

"Игры будущего" – это первый международный турнир, в котором соревнования будут проходить сразу в двух измерениях: физическом и цифровом. Он пройдет в Казани в феврале 2024 года.

Известно, что главный трофей этих игр отправится в тур по РФ с финальной точкой на космодроме Байконур. Что еще происходит на выставке-форуме "Россия"?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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