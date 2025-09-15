В Москве завершены основные этапы модернизации Киностудии имени Горького

В Москве завершили основные этапы модернизации Киностудии имени Горького. В этом году историческая площадка отмечает 110 лет со дня основания.

В рамках обновления построили центр костюма и реквизита, многофункциональный зал "Горький Холл" на 300 зрительских мест. Помимо кинопоказов, там можно будет проводить различные выставки, концерты, форумы и множество других мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.