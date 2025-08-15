Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 07:45

Город

Уроки по аргентинскому танго пройдут 15 августа в саду имени Баумана

Уроки по аргентинскому танго пройдут 15 августа в саду имени Баумана

Садовое кольцо перекроют из-за забега 17 августа

"Утро": температура воздуха в Москве составит 25 градусов 15 августа

Бархатный сезон ожидается в Москве в середине августа

Плановую замену асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской проведут с 15 по 18 августа

Температура во второй половине августа в Москве опустится ниже нормы

Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб

В Москве завершился первый автопробег БРИКС

Экспозиция о столичных кладах открылась в Музее археологии Москвы

В Москве приведут в порядок территорию у станций "Черкизовская" и МЦК Локомотив

Проект "Лето в Москве" подготовил разнообразную программу мероприятий. Например, 15 августа в саду имени Баумана гости смогут посетить уроки аргентинское танго. Их проведут педагоги, которые жили и учились в Буэнос-Айресе.

Кроме того, на Гоголевском бульваре будет организован квест с использованием мультимедийных технологий. Его можно пройти как в дистанционном, так и в очном формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Лето в Москве
Егор БедуляДарья Крамарова

