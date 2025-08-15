Уроки по аргентинскому танго пройдут 15 августа в саду имени Баумана

Проект "Лето в Москве" подготовил разнообразную программу мероприятий. Например, 15 августа в саду имени Баумана гости смогут посетить уроки аргентинское танго. Их проведут педагоги, которые жили и учились в Буэнос-Айресе.

Кроме того, на Гоголевском бульваре будет организован квест с использованием мультимедийных технологий. Его можно пройти как в дистанционном, так и в очном формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

