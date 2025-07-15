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15 июля, 16:30

Город

Москвичам и гостям города рассказали о работе "Зеленого маркета" на Болотной площади

Москвичам и гостям города рассказали о работе "Зеленого маркета" на Болотной площади

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"Зеленый маркет" продолжает свою работу на Болотной площади в Москве. На его территории можно приобрести дизайнерские аксессуары и одежду, предметы декора и интерьера, настольные игры, игрушки и наборы для поделок.

Вдобавок к этому, 15 и 16 июля с 11:00 до 22:00 в рамках арт-фестиваля "С чего начинается Родина?" на ВДНХ будут проходить концерты, выставки, лекции и фильмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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