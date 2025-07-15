Мир цифровых технологий открывают гости фестиваля "Молодежная точка"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" на Болотной площади проходит фестиваль "Молодежная точка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Со вторника по воскресенье на фестивале работают тематические зоны с мастер-классами, лекциями, встречами с экспертами, а по пятницам и субботам гостей ждут концерты и дискотеки.

"Это отличная возможность для москвичей и гостей столицы открыть для себя что-то новое в самых разных сферах – от технологий и нейросетей до спорта, творчества и культурных событий", – рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Например, в хабе "Спорт" проходят кибертурниры по футболу и хоккею, а под руководством опытного инструктора любой желающий может научиться играть в мини-гольф или устроить гонки на пультовых машинках. Амбассадоры "Молодежь Москвы" встречают гостей на каждой площадке и готовы проконсультировать по всем развлечениям.

В хабе "Развитие" проводятся практические классы по выращиваю микрозелени, леттерингу (техника изображения букв и знаков, при которой каждый элемент уникален и является частью общей композиции), тематические лекции экспертов и диалоги с героями.

Всех желающих приглашают на творческие мастер-классы в пространстве "Креатив": можно посетить пленэр и занятия по рукоделию, где научат делать свечу, браслет и другие изделия своими руками.

Открыть для себя мир цифровых технологий можно в хабе "Нейросети". Гости площадки могут создать музыку с SymFormer, тексты с GigaChat или визуальные образы с Kandinsky. По словам амбассадора проекта "Молодежь Москвы" Полины Родины, особой популярностью пользуется общение с различными персонажами.

На территории роллердрома проходят "Танцеплантации", то есть танцевальные мастер-классы, на которых участники повторяют движения, показанные на экране. В выходные роллердром становится концертной площадкой, а по четвергам кинотеатрам под открытым небом.

Со вторника по четверг фестиваль можно посетить с 12:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 12:00 до 23:00. Фестиваль продлится до 14 сентября, на большинство мероприятий вход свободный.

Ранее стало известно, что спортивно-музыкальный праздник "Большой фестиваль бега – Big Run Fest" впервые проведут 19 июля в столице.

В рамках фестиваля на Садовом кольце поставят одну главную и несколько малых сцен. На них будут выступать музыканты и пройдут мастер-классы, тренировки, лекции и беседы с блогерами. На главной сцене можно будет послушать концерт живого оркестра и увидеть танцевальное шоу.

Хедлайнерами выступят проект Zventa Sventana, группа "Фарш Band", Imperialis Orchestra и студия танца "Марта". Малые сцены поставят перед зданием МИД РФ, на Кудринской площади, у входа в Парк Горького и по адресам: Большая Садовая улица, дом № 3а, и Садовая-Самотечная улица, дом № 3.