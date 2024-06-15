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15 июня, 22:30

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Всесоюзный парад физкультурников народов СССР реконструировали на ВДНХ

Всесоюзный парад физкультурников народов СССР реконструировали на ВДНХ

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Всесоюзный парад физкультурников народов СССР реконструировали на ВДНХ в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Около 200 человек прошли в костюмах из фильма "Цветущая юность" 1939 года. Шествие проходило на главной аллее фонтана "Каменный цветок".

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит на Гоголевском и Тверском бульварах, Тверской и Пушкинской площадях, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском бульварах. Всего в центре города расположены 17 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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