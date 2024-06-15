Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно перекроют на участке улицы Бочкова 16 июня. Об этом предупреждает Агентство "Москва" со ссылкой на данные столичного Дептранса.

Там пояснили, что речь идет об участке от проспекта Мира до проезда Ольминского.

"16 июня с 14:00 до 21:00 участок улицы Бочкова будет закрыт для проезда (не более пяти минут). Это связано с проведением киносъемок", – уточнили в ведомстве.

Ранее автомобилистов предупреждали об изменении схемы движения транспорта на нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня из-за проведения мероприятий.

Так, улица Дурова будет закрыта для движения с 23:00 15 июня до 11:00 16 июня. При движении в центр и в область перекроют съезды с проспекта Генерала Дорохова. В период с 00:01 до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по улицам Минской, Щепкина, Большой Татарской и Гиляровского.

