Схема движения транспорта изменится на ряде улиц Москвы 15 и 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения транспорта изменится на нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня из-за проведения мероприятий. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Так, улица Дурова будет закрыта для движения с 23:00 15 июня до 11:00 16 июня. При этом в период с 00:01 до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по улицам Минской, Щепкина, Большой Татарской и Гиляровского, в Капельском и Выползове переулках, а также в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках.

Кроме того, при движении в центр и в область перекроют съезды с проспекта Генерала Дорохова. Также с 04:00 до 11:00 16 июня будут закрыты улицы Хачатуряна и Каргопольская, а на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома № 41, строения 2, на проспекте Мира закроют крайнюю правую полосу.

Кроме того, водителей предупреждают, что парковать машины в указанных местах нельзя будет с 00:01 15 июня.

Узнать подробнее об ограничениях можно на портале ЦОДД.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Поляны в районе дома № 75, строения 1, с 3 июня по 31 июля введены ограничения на движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

