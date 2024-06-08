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08 июня, 19:30

Город

Посвященный Карелии фестиваль "Мельница САмпо" прошел на выставке "Россия"

Посвященный Карелии фестиваль "Мельница САмпо" прошел на выставке "Россия"

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Окунуться в атмосферу Карелии 8 июня могли посетители выставки "Россия". На протяжении всего дня там проводился фестиваль "Мельница САмпо".

Гости мероприятия смогли узнать о традициях региона и посмотреть на национальные костюмы проживающих там народов. Также посетители фестиваля получили возможность поучаствовать в викторинах и сделать сувениры собственными руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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