Посвященный Карелии фестиваль "Мельница САмпо" прошел на выставке "Россия"

Окунуться в атмосферу Карелии 8 июня могли посетители выставки "Россия". На протяжении всего дня там проводился фестиваль "Мельница САмпо".

Гости мероприятия смогли узнать о традициях региона и посмотреть на национальные костюмы проживающих там народов. Также посетители фестиваля получили возможность поучаствовать в викторинах и сделать сувениры собственными руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

