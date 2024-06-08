Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 15:15

Спорт

Российская синхронистка Мария Киселева провела зарядку на выставке "Россия"

Российская синхронистка Мария Киселева провела зарядку на выставке "Россия"

"Мой район. Новости": в Крылатском восстановят легендарный Олимпийский велотрек

Переход вратаря Сафронова в ПСЖ может сорваться из-за долга по алиментам

Забег в рамках Недели легкой атлетики прошел в столице

Собянин: спортивный кластер в Крылатском станет одним из знаковых мест Москвы

Новости часа: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Российские гонщики испытали новые болиды на трассе Moscow Raceway

Российские гонщики протестировали новые гоночные болиды в Москве

Собянин: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Новости часа: современный спортивный кластер будет создан в Крылатском

Марафон зарядок на международной выставке-форуме "Россия" продолжился спортивной разминкой от российской синхронистки и трехкратной чемпионки Олимпиады Марии Киселевой.

Спортсменка призналась, что каждый день делает утреннюю зарядку, несмотря на то, что спортивную карьеру завершила 20 лет назад. Своим долгом она считает популяризацию спорта и здорового образа жизни. В завершение тренировки Киселевой вручили специальную медаль "Спортивная Россия".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика