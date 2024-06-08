08 июня, 15:15Спорт
Российская синхронистка Мария Киселева провела зарядку на выставке "Россия"
Марафон зарядок на международной выставке-форуме "Россия" продолжился спортивной разминкой от российской синхронистки и трехкратной чемпионки Олимпиады Марии Киселевой.
Спортсменка призналась, что каждый день делает утреннюю зарядку, несмотря на то, что спортивную карьеру завершила 20 лет назад. Своим долгом она считает популяризацию спорта и здорового образа жизни. В завершение тренировки Киселевой вручили специальную медаль "Спортивная Россия".
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