Российская синхронистка Мария Киселева провела зарядку на выставке "Россия"

Марафон зарядок на международной выставке-форуме "Россия" продолжился спортивной разминкой от российской синхронистки и трехкратной чемпионки Олимпиады Марии Киселевой.

Спортсменка призналась, что каждый день делает утреннюю зарядку, несмотря на то, что спортивную карьеру завершила 20 лет назад. Своим долгом она считает популяризацию спорта и здорового образа жизни. В завершение тренировки Киселевой вручили специальную медаль "Спортивная Россия".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

