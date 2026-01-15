Форма поиска по сайту

15 января, 19:15

Город

На Миусской площади уберут гору снега, которая стала местной достопримечательностью

На Миусской площади уберут гору снега, которая стала местной достопримечательностью

Новости Москвы: начался второй этап строительства павильона № 20 на территории ВДНХ

Двухпутный тоннель построят между станциями метро "Серебряный Бор" и "Строгино" в Москве

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах Москвы

В Третьяковской галерее рассказали, что произошло с посетителем у картины Брюллова

Щит "Лилия" приступил к проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро в Москве

Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

Резкое похолодание ожидается в Москве в выходные

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины Брюллова

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 15 января

На Миусской площади в Москве уберут гору снега, которая уже успела стать местной достопримечательностью. Насыпь назвали "Миусская дюна". Она появилась после мощных снегопадов в столице.

Рабочие собирали снег в окрестностях площади и свозили его в это место. Люди делали снимки возле горы и на ней. Теперь снег, как и планировалось, вывозят на утилизацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодаЖКХвидеоДарья Тащина

