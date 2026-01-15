На Миусской площади уберут гору снега, которая стала местной достопримечательностью

На Миусской площади в Москве уберут гору снега, которая уже успела стать местной достопримечательностью. Насыпь назвали "Миусская дюна". Она появилась после мощных снегопадов в столице.

Рабочие собирали снег в окрестностях площади и свозили его в это место. Люди делали снимки возле горы и на ней. Теперь снег, как и планировалось, вывозят на утилизацию.

