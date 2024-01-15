Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 10:15

Город

Коммунальщики начали использовать электрические средства малой механизации в 2024 году

Коммунальщики начали использовать электрические средства малой механизации в 2024 году

Девятый фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" открыт в столице до 28 января

Число специалистов туротрасли Москвы увеличилось на 25% в 2023 году

"Мой район. Новости": 150-тысячный москвич получил квартиру по программе реновации

Благотворительную акцию провели на ГУМ-катке на Красной площади

В Московском зоопарке показали, чем занимается панда Катюша, пока Диндин спит

Выставка "Автор неизвестен" открыта в Музее русского импрессионизма до 21 января

Московские реставраторы восстановили старинную обувь из обрезков

Боле 150 новых семей зарегистрировали в столице в начале 2024 года

Число специалистов туротрасли Москвы превысило 500 тыс человек в 2023 году

В 2024 году при уборке дорожно-уличной сети Москвы коммунальщики начали использовать электрические средства малой механизации. Они менее шумные и более эффективные. Кроме того, эти устройства помогают не допустить образования наледи.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика