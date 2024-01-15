Коммунальщики начали использовать электрические средства малой механизации в 2024 году

В 2024 году при уборке дорожно-уличной сети Москвы коммунальщики начали использовать электрические средства малой механизации. Они менее шумные и более эффективные. Кроме того, эти устройства помогают не допустить образования наледи.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.