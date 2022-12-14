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Главную новогоднюю ель России доставят в Кремль 14 декабря

Главную новогоднюю ель России доставят в Кремль 14 декабря

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Главную новогоднюю ель России 14 декабря доставят в Кремль. Ее спилили под Волоколамском, там нашлась лучшая из нескольких десятков кандидаток.

Требования к новогоднему дереву очень строгие – должен подходить размер, возраст, правильная пирамидальная форма и равномерный окрас хвои. К тому же необходим удобный подъезд для техники, чтобы не повредить соседние растения.

Будущую кремлевскую ель лесничий с учениками заметили во время школьных занятий. Они измерили параметры, которые раз подошли кремлевским стандартам. За 95 лет своей жизни елка выросла до 27 метров, а ее ветви достигли 10-метрового размаха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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