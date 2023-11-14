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14 ноября, 22:45

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Храмовый комплекс построили в районе Щукино

Храмовый комплекс построили в районе Щукино

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В столичном районе Щукино, на Авиационной улице, построили храмовый комплекс в честь святителя Николая Мирликийского. Эта церковь – одна из тех, что возводят в Москве по программе строительства православных храмов.

Архитекторы выбрали монументальный новгородско-псковский стиль. Его отличает простота в оформлении и отсутствие лишнего декора.

Отмечается, что в Москве восстанавливают не только отдельно стоящие церкви, но и большие ансамбли монастырей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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